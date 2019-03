Seulement 3 des 101 MRC du Québec protègent leur territoire des activités minières

Il s’agit de la Ville de Laval, de la MRC de Coaticook et de la MRC Brome-Missisquoi, selon les informations fournies par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Aucune MRC n'a exercé ce type de pouvoir en Abitibi-Témiscamingue, une région reconnue pour son potentiel minier.

Certaines MRC de l’Abitibi-Témiscamingue prévoient toutefois se prévaloir de leur nouveau pouvoir sous peu. C’est le cas de Rouyn-Noranda qui souhaite faire des consultations publiques, ainsi que de la MRC d’Abitibi-Ouest qui espère conclure ses démarches d’ici deux ans.

La MRC de Témiscamingue n’a quant à elle toujours pas commencé ses travaux, jugeant que son territoire a peu de potentiel minier et que la démarche est donc moins prioritaire.

Un rapport sur les tablettes depuis deux ans

La MRC de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) avait reçu en 24 recommandations en 2017 d’un comité consultatif formé de citoyens, qui avait été épaulé par un groupe de recherche, en collaboration avec la MRC.

La démarche, qui avait nécessité des mois de travail aux participants, avait pour objectif de faciliter l’identification de territoires à protéger par les élus. Depuis, le dossier en est au point mort.

L’une des citoyennes membres du groupe, Katia Martel, s’inquiète que la MRCVO n’ait toujours pas donné suite aux recommandations. C’est sûr que je me pose des questions, dit-elle. J’ose encore espérer que ces documents ne vont pas être tablettés puis qu’ils vont être utilisés [par les élus].

Quel sera le poids des citoyens versus toutes les tractations politiques et économiques. Je me permets de me questionner, de me demander si le citoyen va être entendu dans ce dossier. Katia Martel, citoyenne

Elle se demande si les élus sauront éviter que les enjeux économiques prennent le dessus sur les autres préoccupations.

Avec les budgets qu’on a, les effectifs qu’on a, on ne peut pas courir après tous les lièvres en même temps. Pierre Corbeil, préfet de la MRCVO

Le préfet de la MRCVO, Pierre Corbeil, affirme que la MRC n’a pas les capacités, pour l’instant, de se pencher sur cet enjeu. « On s’est pas repenché là-dessus, parce que le gouvernement est arrivé avec d’autres choses par après, soit les milieux humides, explique-t-il. Ils nous ont plogués sur la production d’une cartographie des milieux humides dans la MRC. »

Pierre Corbeil, préfet de la MRCVO Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Volonté politique

Le porte-parole du Regroupement vigilance mine de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, estime que les élus auraient tout intérêt à se saisir rapidement de cet outil avant qu’il ne soit trop tard. Il se questionne sur la volonté politique. « D’autant plus qu’on sait que lorsqu’une MRC établit qu’un territoire est incompatible, ça ne veut pas dire que c’est reconnu par le gouvernement, souligne-t-il. Ça veut dire que les fonctionnaires doivent venir et valider. »

Le message qu’on reçoit nous, c’est qu’on cherche à repousser dans le temps une orientation pour exclure certains territoires à l’activité minière. Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT

Marc Nantel, du Regroupement Vigilance Mines d'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

La MRC d’Abitibi, qui est la plus avancée dans ses démarches dans la région, s’attend d’ailleurs à de la réticence de la part du gouvernement pour officialiser certaines portions de son territoire à protéger. « On ne pense pas que le gouvernement va nous permettre cette soustraction [de territoire] facilement, déclare le préfet de la MRC d’Abitibi, Sébastien d’Astous. On veut s’assurer que notre argumentaire soit assez solide. »