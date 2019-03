Agressions sexuelles : un homme de la Mauricie nommé au comité créé par Sonia LeBel

Jean-Marc Bouchard se bat depuis plus de 10 ans pour la cause des victimes d'agressions sexuelles. Il a fondé un organisme en Mauricie et au Centre-du-Québec pour venir en aide aux hommes victimes d'agressions sexuelles. Voilà qu'aujourd'hui, il est choisi par la ministre de la Justice du Québec pour donner son avis sur la question.