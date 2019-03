Un nouveau gardien belge pour le FC Valour

Traverser l’Atlantique pour venir former une toute nouvelle équipe ne fait pas peur au jeune joueur de 20 ans.

« C’est très attrayant parce qu’il n’y a encore personne qui a joué dans cette ligue », affirme Mathias Janssens.

Si le niveau est souvent considéré comme plus haut en Europe, le joueur belge estime que l’équipe de Winnipeg n’a pas à rougir.

« Il y a un talent technique vraiment très impressionnant. On est tous un peu des bons joueurs. On voit qu’on sort de bonnes formations », souligne le gardien de but.

Entraînés par Patrick Di Stefani, les gardiens de but du FC Valour sont pour le moment soumis à une compétition interne afin de savoir qui sera le premier gardien. Pour Matthias Janssens, c’est une « très bonne chose ».

« Ça ne peut faire que monter le niveau et on laissera l’entraîneur faire ses choix », explique-t-il.

La Première Ligue canadienne de soccer est une nouvelle ligue de soccer professionnelle dont le lancement est prévu au printemps 2019. Elle compte en ce moment 9 équipes.

Di Stefani a par ailleurs entraîné le père de Matthias Janssens, à une autre époque en Belgique. Pour le jeune joueur, la coïncidence est amusante, mais les similitudes s’arrêtent là.

« Moi je ne le connaissais que de nom. Ce ne sont pas des retrouvailles, mais une création de lien », précise-t-il, en ajoutant que son père n'était pas gardien de but.

Par ailleurs, Michael Petrasso, qui a joué l’an dernier avec l’Impact de Montréal, a également rejoint l’équipe lundi. Ce dernier a joué auparavant pour des équipes anglaises.

Matthias Janssens est ravi de voir des joueurs ayant une telle expérience dans son équipe alors que lui-même a parmi ses modèles David de Gea, l'actuel gardien du Manchester United.