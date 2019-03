Du financement provincial et fédéral pour les deux arénas de Témiscouata-sur-le-Lac

Dans un communiqué diffusé lundi, les deux paliers de gouvernement ont confirmé cette nouvelle.

Québec et Ottawa ont également réaffirmé qu’ils allaient investir 9,6 millions de dollars dans ces deux projets.

Ça fait partie de deux projets qui vont couvrir l’ensemble de la municipalité. Le projet a été revu et réévalué. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata

Selon le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, cette décision permettra à la Ville de reprendre ses consultations auprès de sa population pour mieux définir le projet de centre événementiel qui verra le jour sur le site de l'aréna Jacques-Dubé.

Des arénas à 9 millions de budget, on l’a vu à Mont-Joli, Bonaventure. Quand on regarde ça, c’est assez framé sur 600 à 800 places, six à huit chambres de joueurs, peut-être un centre d’entraînement , explique M. Ouellet.

L’édifice comprendra aussi un centre d’interprétation de l’autoroute Claude-Béchard et 125 places de stationnement.

L’aréna Phil-Latulippe comprendra pour sa part une patinoire, une estrade d’environ 800 places, des chambres des joueurs, un restaurant, un atelier d’aiguisage et des espaces administratifs .

Le maire rappelle que le budget total pour l'ensemble des deux infrastructures est de 17 millions de dollars.

Gaétan Ouellet souhaite que les appels d'offres soient lancés à l'automne, ce qui pourrait permettre de terminer la construction des deux sites au début de 2021.

