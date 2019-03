La Caisse de dépôt crée un fonds consacré à l'intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la création d'un nouveau fonds d'investissement de 250 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises québécoises spécialisées en intelligence artificielle (IA).

Le Fonds CDPQ-IA, piloté par l'équipe Capital de risque et technologies de la Caisse, vise à propulser la croissance des entreprises dont l'offre de produits repose sur le développement de l'IA et à accélérer la commercialisation de solutions en intelligence artificielle.

Les investissements seront réalisés dans des entreprises qui ont déjà mis en place un solide modèle d'affaires et démontré qu'elles ont une capacité de soutenir une forte croissance. Elles devront en outre avoir une équipe de direction bien établie et une équipe dédiée et expérimentée en intelligence artificielle.

La Caisse a réalisé, ces dernières années, des investissements dans des fonds de capital de risques qui ciblent notamment des entreprises spécialisées en IA.

Le nouveau fonds permettra à l'institution de soutenir le développement des entreprises les plus prometteuses issues de ces fonds lorsqu'elles atteindront la phase de croissance, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

La stratégie de la Caisse consistant à investir conjointement avec des fonds de capital de risque a débouché sur certains investissements directs dans des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, notamment Hopper, TrackTik et Breather, a rappelé le gestionnaire de fonds de retraite. Le Fonds CDPQ-IA devrait permettre de réaliser de nouvelles opérations du genre, a-t-il estimé.