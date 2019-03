Gare aux coyotes, vos chats sont en danger

Les coyotes s'adaptent à la vie urbaine si bien que les chats domestiques sont de plus en plus à risque de tomber sous leurs crocs. C'est ce que suggère une étude de l'Université de l'Alberta publiée le mois dernier.

À St-Albert, une banlieue tranquille d’Edmonton, les signalements de chats démembrés sont en hausse depuis 2007. Des familles pressent la police d'enquêter suite à la macabre découverte des restes de leurs animaux de compagnie. Plusieurs craignent qu’un psychopathe sévisse dans le quartier.

Toutefois, après l’analyse de 53 restes de chats retrouvés dans la grande région d’Edmonton, la biologiste Colleen St-Clair ne pointe qu’un seul coupable : le coyote.

Elle constate que les attaques de coyotes sont ciblées dans le temps, ce qui suggère une spécialisation des coyotes dans la chasse aux petits félins.

« Les coyotes ont une alimentation très variée, explique l’experte. Ils ont toujours mangé du chat, mais il est possible que la prévalence de ce comportement soit en hausse. D’abord, les chats sont de plus en plus nombreux dans nos villes, mais il est aussi possible que les coyotes apprennent à cibler les chats ».

Colleen St-Clair suggère de protéger les animaux de compagnie en les gardant à l'intérieur de la maison ou dans un espace bien clôturé. « C’est mieux pour eux », lance-t-elle ajoutant que les chats ne seraient pas les seuls à en profiter.



Chaque année, pas moins de 300 millions de petits oiseaux sont tués par des chats domestiques. C’est leur première cause de mortalité. Selon la biologiste, moins de chats en liberté signifie plus d'oiseaux en vie et plus de petits mammifères sauvages dans nos villes.



Les coyotes en milieu urbain sont bien installés au Canada : de Montréal à Vancouver, ils sont là pour rester. Alors, conseille-t-elle, « pour garder vos animaux de compagnie, gardez-les d'abord près de vous ».