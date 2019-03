Une enquête publique réclamée sur la course à la direction du Parti conservateur uni

Un ex-candidat du Parti conservateur uni, qui affirme avoir travaillé sur la « campagne kamikaze » de Jeff Callaway lors de la course à la direction du PCU en 2017, appelle le gouvernement albertain à lancer une enquête publique pour faire la lumière sur ce stratagème.

Hardyal Singh Mann, surnommé « Happy Mann », affirme avoir participé à une réunion le 19 juillet 2017 à la résidence de Jeff Callaway, en compagnie de Jason Kenney et d’autres proches du Parti conservateur uni. C’est lors de cette réunion qu’ils auraient décidé que Jeff Callaway se lancerait dans la course à la direction du Parti conservateur uni dans le but de discréditer un autre candidat, Brian Jean, puis de se retirer peu de temps avant le vote pour appuyer Jason Kenney.

Happy Mann dit maintenant vouloir prendre la responsabilité pour sa participation au stratagème et appelle le chef du PCU, Jason Kenney, à faire de même.

Arrêtez de le nier, arrêtez de mentir aux Albertains. Admettez votre responsabilité comme je l’ai fait. Happy Mann

Lors de la rencontre du 19 juillet 2017, Happy Mann a demandé à ses collaborateurs d’où proviendraient les fonds pour financer la campagne de Jeff Callaway. On lui a répondu de ne pas s’inquiéter de cet aspect.

« Kenney pointe du doigt des bénévoles de campagne [ concernant le plan d’un « candidat kamikaze » ], mais la réalité est différente », affirme Happy Mann. « La réalité est que oui, tout a été planifié lorsque Kenney était présent.

Happy Mann appelle à une enquête publique dans cette affaire et demande à Jason Kenney et ses collaborateurs de détailler, sous serment, leur plan pour attaquer Brian Jean.

« Jusqu’à ce qu’une enquête publique soit ouverte, personne ne va se porter volontaire pour témoigner sous serment », croit l’ancien candidat du PCU. Happy Mann dit maintenant croire que de planifier une « campagne kamikaze » était une erreur.

Collaboration entre les campagnes de Jason Kenney et Jeff Callaway

Les commentaires de Happy Mann confirment les informations contenues dans une série de documents obtenue par CBC, qui démontrent que la campagne de Jason Kenney a fourni à celle de Jeff Callaway des ressources.

Jeff Callaway s'est retiré de la course à direction du Parti conservateur uni et s'est rallié à Jason Kenney trois semaines avant le vote. Photo : Campagne de Jason Kenney

Jason Kenney et Jeff Callaway ont tous deux nié avoir collaboré à une campagne kamikaze.

La Gendarmerie royale du Canada a pris le relais de l’enquête du Commissaire aux élections de l’Alberta concernant des contributions financières irrégulières à la campagne de Jeff Callaway. Happy Mann affirme qu’il a fourni aux autorités les documents liés à son don et celui de deux autres membres de sa famille à Jeff Callaway.

Happy Mann ne veut pas dévoiler la source de ses dons à Jeff Callaway

Happy Mann affirme que, tant qu’une enquête est en cours, il ne peut pas confirmer si oui ou non, il a utilisé son argent personnel pour financer la campagne de Jeff Callaway.

Que ce soit mon argent ou non, je l’ai déjà dévoilé au Commissaire aux élections. Peu importe quelle est la vérité, je l’ai donnée aux autorités. Happy Mann

Happy Mann affirme qu’il ne veut pas que, seuls, les petits joueurs dans cette affaire en subissent les contrecoups.

« Kenney voulait un autre candidat qui serait ce [ cheval de Troie ]. Ça a fini par être Jeff Callaway. Nous étions seulement les facilitateurs au milieu, pour exécuter le plan », ajoute Happy Mann. « Mais si Kenney blâme les bénévoles et dit qu’il n’était pas au courant, comment peut-il nier qu’il a approché Derek Fildebrandt ? »

Derek Fildebrandt a déjà affirmé avoir été approché par Jason Kenney au début de l’été 2017 pour être ce « candidat kamikaze », mais affirme avoir rejeté rapidement l’idée.

Pas que de la rancoeur, selon Happy Mann

Happy Mann ne nie pas qu'il veut se venger du Parti conservateur uni, mais il appelle les Albertains à écouter sa version des faits et à examiner les preuves qu'il présente avant de le juger. Il affirme que ses allégations, ainsi que celle d’un ancien député du PCU, Prab Gill, ne peuvent pas être rejetées du revers de la main.

Happy Mann a été disqualifié comme candidat du PCU après que des membres de son équipe ont été accusés d’avoir attaqué un journaliste. Pour sa part, Prab Gill a quitté le PCU à la suite d'une enquête sur des irrégularités lors d'un vote dans sa circonscription.

Le député indépendant Prab Gill a fait des allégations de contributions financières irrégulières à la campagne de Jeff Callaway. Photo : Radio-Canada / CBC

Happy Mann juge que les conservateurs sont hypocrites lorsqu’ils applaudissent l’ancienne ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, une députée libérale qui a dénoncé des pressions politiques de son propre parti, mais qu’ils ne lui accordent pas le même traitement.

« Si Jody Wilson-Raybould est une héroïne pour les conservateurs, pourquoi Happy Mann et Prab Gill sont simplement rancuniers ? Si vous voulez que les Canadiens et les Albertains connaissent la vérité, laissez-nous parler tout comme Jody Wilson. »