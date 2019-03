Jumeler le hockey et la religion en toute liberté

Derek Parker précise que le catholicisme fait partie de sa vie depuis sa tendre enfance.

« À 7 ans, je n’étais pas motivé à me lever pour aller à l’école, mais je me levais très tôt et j’allais à l’église avec ma grand-mère », a souligné le natif de Melville, en Saskatchewan.

À mon arrivée au Québec, j’allais à l’église de temps en temps. Je ne comprenais pas toujours ce que le curé disait, mais je me sentais bien. Derek Parker

Il admet cependant que la religion n'a pas toujours été partie prenante de sa vie. Mais plusieurs événements, dont le suicide de son frère André en 2012, l’ont incité à renouer avec Dieu, raconte-t-il. « Tu peux oublier Dieu parfois, mais quand tu reviens, il est toujours là pour toi avec tout son amour. Quand ça allait mal dans ma vie, je retournais à l’église. »

Le hockeyeur ajoute qu'il a deux ans environ, il a mentionné à sa sœur Jennifer Boutin qu’il se sent « prêt à donner ma vie à une cause ». Cette dernière lui a fortement conseillé la religion, dit-il. « J’ai suivi ses conseils. J’ai donné une chance à Dieu. Je lui ai donné ma vie. À 100 %. Je suis aussitôt parti en retraite pendant neuf jours. Pas de téléphone. Le silence, la bible, Dieu et moi. »

Après cette retraite, il a fait son premier carême, d’une durée de 40 jours. « C’est Dieu qui m’a donné la force de ne pas manger et de ne pas boire pendant aussi longtemps », a expliqué celui dont le second carême a duré 37 jours.

Maintenant, Derek Parker veut « faire connaître Dieu à un grand nombre de personnes ». Il utilise notamment son compte Facebook pour prier avec ses abonnés entre autres en publiant des vidéos en direct.

La religion dans le vestiaire

Derek Parker avoue que plusieurs personnes sourcillent quand elles apprennent qu'il se dévoue ainsi à Dieu. Car la majorité des gens le connaissent davantage dans son rôle de batailleur dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), une ligue semi-pro au Québec connue principalement pour son jeu robuste et ses combats. Le hockeyeur a percé l'alignement des Pétroliers du Nord au sein de cette ligue.

Le capitaine de l'équipe affirme qu'autant les joueurs que les entraîneurs ont laissé la liberté à Derek Parker de pratiquer sa religion. « Que ce soit dans l'autobus, au restaurant ou à l'aréna, Derek porte toujours son chapelet et sa soutane. Avant chaque match, il était à genoux dans la douche pour faire sa prière, mentionne Francis Desrosiers. « Au début, quelques gars ont fait le saut, mais personne n'a fait de commentaires. On s'est rapidement habitués. »

Derek est vraiment un chic type. Il a le cœur à la bonne place et c'est un bon gars d'équipe. Francis Desrosiers, capitaine des Pétroliers du Nord

Derek Parker se dit d'ailleurs très reconnaissant à l'égard de son capitaine et de l'ensemble de l'organisation des Pétroliers du Nord pour leur ouverture d'esprit, puisqu'il souligne que son dévouement envers la religion n'est pas commun dans les équipes de hockey.