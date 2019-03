Denis Villeneuve amorce le tournage du film Dune

La première adaptation de Dune remonte aux années 1980 et a été réalisée par David Lynch. Bien que la critique l’ait très mal reçue à l’époque, l'œuvre du cinéaste américain se range aujourd’hui parmi les films cultes de science-fiction.



Toutefois, le roman d'Herbert occupe les pensées de Denis Villeneuve depuis son adolescence : « J’ai des images qui me hantent depuis près de 35 ans. Ce sera le film de ma vie », avait-il révélé lors de l'entrevue qu'il a accordée à Variety en 2017.



À travers le voyage chargé d'émotion d'un héros mythique, Dune raconte l'histoire de Paul Atréides, un jeune homme brillant et doué, né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour assurer son avenir, celui de sa famille et celui de son peuple.

Les forces malveillantes s’enfoncent dans le conflit, qui porte notamment sur la réserve exclusive de la ressource la plus précieuse qui existe sur la planète – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – et seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivent.



L'adaptation au grand écran de l’incontournable best-seller de Frank Herbert promet toute une distribution d’acteurs : Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom), Rebecca Ferguson (Mission impossible 5), Oscar Isaac (Star Wars, épisode VIII : le dernier Jedi), Josh Brolin (Milk, Deadpool 2, Avengers: la guerre de l'infini), Stellan Skarsgård (Mamma Mia!, Avengers : l'ère d'Ultron), Dave Bautista (Gardiens de la galaxie, Avengers: phase finale), David Dastmalchian (Ant-Man), Stephen Henderson (Lady Bird), Charlotte Rampling (Assassin's Creed), nommée aux Oscars, en plus de Jason Momoa (Le trône de fer, Aquaman) et de Javier Bardem (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, Skyfall).

Chang Chen (Tigre et dragon) est en discussion pour se joindre à la troupe.

Une équipe chevronnée

Pour Dune, Villeneuve collabore pour la première fois avec le directeur de la photographie nommé aux Oscars Greig Fraser, ainsi qu’avec Jacqueline West, codesigner de costumes nommée trois fois aux Oscars, et le cocréateur de costumes Bob Morgan.

C’est Hans Zimmer (Blade Runner 2049, Inception, Gladiator, Le roi lion), compositeur lauréat de nombreux Oscars, qui est chargé de créer la bande sonore originale du film.