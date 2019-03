Le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs présente son premier budget aujourd'hui

Nous cherchons à mettre de l’ordre dans nos finances, voilà l’essentiel , lance d’emblée le ministre des Finances, Ernie Steeves.

Mais pour réaliser cet objectif, des restrictions budgétaires seront nécessaires, admet-il. Il faut faire des choix difficiles, ce que les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas fait depuis une douzaine d’années.

Les fonds de certains programmes jugés inefficaces seront redirigés vers d’autres programmes, dit le ministre, sans toutefois donner davantage de détails. Nous devons trouver quels programmes fonctionnent et quels programmes ne fonctionnent pas.

Ernie Steeves a également assuré qu’il n’y aurait pas d’augmentation d'impôts ou de taxes, mais pas de réduction non plus.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, présente le budget mardi (archive). Photo : Radio-Canada

L'appui nécessaire de l'Alliance des gens

Le ministre des Finances assure avoir consulté les autres partis. Puisque les progressistes-conservateurs forment un gouvernement minoritaire, le budget ne pourra être adopté sans l’appui de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

À ce point-ci, je ne vois aucune raison de ne pas voter pour le budget , affirme le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin.

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Plusieurs attentes

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) souhaite, entre autres, que le gouvernement présente un plan de développement du nord de la province qui irait plus loin que le Fonds de développement actuel.

C’est un marasme financier dans les régions du nord et il faut régler le problème une fois pour toutes et il faut investir de l’argent dans ces régions-là et dans les infrastructures , lance le président de la SANB, Robert Melanson.

Du côté du milieu des affaires, on souhaite que les programmes d’aide aux entreprises et d’appui aux entreprises [soient] maintenus, voire même bonifiés , souligne Thomas Raffy, directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

Enfin, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a récemment demandé publiquement plus de ressources, entre autres pour embaucher davantage de travailleurs sociaux.

D'après un reportage de Michel Corriveau