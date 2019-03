Le BST tire la sonette d'alarme sur l'état de l'Apollo

Le Bureau de la sécurité dans les transports (BST) demande à Transports Canada de s'assurer que le traversier Apollo est en état de naviguer. Le BST a de sérieuses inquiétudes concernant l'étanchéité de la coque et du pont, le système de volets pare-feu et certains systèmes électriques.

La coque de l'Apollo a été endommagée samedi soir à l'accostage, au quai de Matane. Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux dimanche.

L’enquêteur principal, François Dumont, ne s’est pas contenté de constater les dommages à la coque et à la porte avant. Il a inspecté l’ensemble du navire et a constaté que le navire était dans un mauvais état.

Il a immédiatement avisé le directeur des enquêtes maritimes, qui, à son tour, a alerté les hautes instances de Transport Canada. L'agence gouvernementale fera une inspection mercredi.

M. Dumont n'hésite pas à dire que cette situation est exceptionnelle .

L'impact est survenu entre l'étrave et la coque, il y a une déformation sévère de la structure de telle sorte que la porte n'est pas complètement étanche. L’inspection a aussi mis au jour d’autres problèmes.

Certaines protections structurelles contre les incendies nous laissent penser que c’est peut-être pas tout en bon état de fonctionnement et certaines installations électriques pour le contrôle de la propulsion et des systèmes auxiliaires aussi semblent douteux. François Dumont, enquêteur du Bureau de la sécurité des transports

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada a saisi certains équipements qui seront analysés en laboratoire pour déterminer s’ils ont eu un rôle à jouer dans l’accident.

La piste du propulseur d’étrave, qui aurait cessé de fonctionner, est aussi étudiée par les enquêteurs. Les accidents ne sont jamais à une simple cause, c’est souvent un amalgame de causes multiples, et ici ça semble être le cas , explique M. Dumont.

Il est encore trop tôt pour établir un lien entre cet accident et celui qui est survenu au quai de Godbout à la fin février.

La Société des traversiers du Québec a dû annuler les traversées entre Matane et la Côte-Nord lundi.

La desserte aérienne entre Mont-Joli, Pointe-Lebel et Sept-Îles est de retour jusqu'au 31 mars.

D'après les informations de Michel-Félix Tremblay