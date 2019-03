Ruptures de services en Abitibi-Ouest : « La situation est précaire partout »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue assure qu'il n'est pas question de ne plus offrir le service d'hémodialyse en Abitibi-Ouest. L'organisation a fait le point à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux qui mentionnait que le service pourrait ne plus être offert en raison d'un manque de personnel.