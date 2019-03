Les Montréalais consultés sur la façon de poser des questions à leurs élus

La Commission de la présidence du conseil souhaite ainsi recueillir des idées pour améliorer et faciliter la participation des citoyens.

Le nombre d'inscriptions à la période de questions et le nombre de prises de parole ont diminué d'environ 40 % depuis 2016.

La séance du conseil, qui est diffusée en direct sur le site web de la Ville, se tient pendant une heure (elle peut être prolongée de 30 minutes) une fois par mois, le lundi en début de soirée. Lorsque la séance se prolonge le mardi, une deuxième période de 30 minutes est ouverte le matin, avec une prolongation possible de 15 minutes.

Il faut s’inscrire à l’avance et les personnes qui pourront poser des questions sont choisies par tirage au sort.

Chaque personne ne peut pas poser plus de deux questions; un sujet donné ne peut pas donner lieu à plus de trois questions.

La Ville souhaite entre autres avoir l’opinion des citoyens sur leurs attentes envers les élus par rapport à leurs questions, ainsi que sur l’horaire et la durée de la période de questions, le temps de parole et le nombre de questions alloués, la nécessité d’être sur place pour poser une question et les services offerts.

Elle veut aussi avoir leur avis sur l’utilisation de moyens technologiques pour, par exemple, pouvoir poser une question à distance ou s’inscrire en ligne.

La première d’une série de rencontres de consultation aura lieu mercredi soir à l’hôtel de ville. Les dates et les lieux des suivantes seront annoncés plus tard.

Les assemblées du conseil municipal sont publiques depuis 1934, mais ce n’est qu’à partir de 1980 que les citoyens ont pu poser des questions à leurs élus, d’abord par écrit, puis oralement à partir de 1986. Les séances sont webdiffusées depuis 2010 et depuis 2016, une halte-garderie est offerte gratuitement.