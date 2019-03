Artur Beterbiev et GYM se séparent à l'amiable

C’est Yvon Michel qui en a fait l’annonce par voie de communiqué, confirmant par ailleurs que cette entente mettait fin à toutes les procédures judiciaires.

« Au cours des derniers mois, il est devenu évident pour nous et Artur qu’une solution négociée de bonne foi serait préférable aux conséquences d’un débat judiciaire prolongé, a déclaré Michel, président de GYM. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec Artur durant notre association et nous lui souhaitons le meilleur succès dans la poursuite de sa carrière. »

« Je suis soulagé et heureux de maintenant pouvoir me concentrer sur mon entraînement et sur mes performances dans le ring, a pour sa part dit Beterbiev dans ce même communiqué. Je tiens à remercier Yvon et tous les membres de l’équipe GYM pour leurs efforts et leur soutien dans le développement de ma carrière depuis mon arrivée au Canada en 2013. »