Appel aux dons de sang partout au Québec

Les réserves de sang pour ce groupe sont plus basses qu’à l'habitude en raison d'une forte demande des hôpitaux.

« C'est quelque chose de généralisé », explique la porte-parole d'Héma-Québec, Vanessa Jourdain.

« On regarde les réserves et on remarque depuis quelques semaines, la demande est forte pour les produits sanguins O négatif. »

La météo a également joué des tours à Héma-Québec cet hiver.

Les nombreuses tempêtes de neige de cet hiver ont eu un effet sur les banques de sang, ajoute Mme Jourdain.

« Il y a eu des baisses d’achalandage à cause de la météo. […] Il y a eu des annulations dans certaines collectes. L’achalandage a été moins élevé à certains de nos événements. »

Pour garder ses réserves remplies, Héma-Québec évalue qu'elle a besoin d’un millier de dons sang tous les jours. Avec cette baisse d'achalandage et la forte demande, l'organisme a besoin de 100 dons supplémentaires quotidiennement.

Les donneurs de sang O négatif composent 7 % de la population.