Myspace a perdu 12 ans de musique téléversée sur son site

En raison d’un projet de migration des serveurs, toute photo, toute vidéo ou tout fichier audio que vous avez téléversé il y a plus de trois ans pourrait ne plus être disponible sur ou à partir de Myspace , a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Nous nous excusons de cet inconvénient .

D’après les données affichées sur le site internet, Myspace hébergeait plus de 50 millions de chansons de plus de 14 millions d’artistes.

Fondé en 2003, Myspace était un des premiers joueurs dans le domaine des réseaux sociaux et regroupait des millions d’utilisateurs, du moins durant ses années les plus actives. Même qu’en 2006, il était devenu le site le plus visité de tous les États-Unis, surpassant même Google.

Ses usagers s’en servaient pour se connecter avec leurs amis (et avec le fondateur de Myspace, Tom Anderson) et partager de la musique. Le site est reconnu pour avoir aidé à lancer la carrière de musiciens de renom, dont le groupe Arctic Monkeys et l'auteure-compositrice-interprète britannique Kate Nash.

Et bien qu’il n’était plus le rendez-vous internet qu’il a autrefois été, il y avait toujours des personnes qui se servaient du site comme archive informatique.

Myspace a été acheté par NewsCorp en 2005 pour la somme de 580 millions de dollars américains. Il a été vendu en 2011 à la compagnie de publicité ciblée Specific Media pour 35 millions de dollars américains.