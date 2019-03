Qualifiées pour la finale, des hockeyeuses doivent céder leur place à une équipe masculine

L'équipe féminine de hockey Les Rafales a réussi à se qualifier pour la finale régionale dans la catégorie pee-wee C masculin, mais Hockey Mauricie a décidé que les joueuses ne pourront pas y participer.

C’est plutôt le club de garçons qu’elles ont pourtant éliminé en demi-finale qui sera de la finale régionale, le weekend prochain.

C’est ainsi que le règlement est fait , répond Céline Trudel, directrice administrative de Hockey Mauricie.

L’équipe composée de joueuses d’un peu partout en région évolue au sein de la catégorie masculine pee-wee C. Elles ont connu une très bonne saison, allant même jusqu’à se qualifier pour la grande finale.

Le gagnant de cette finale obtient normalement un laissez-passer pour les championnats interrégionaux.

Par contre, les filles ne peuvent participer aux championnats interrégionaux dans cette catégorie réservée aux garçons. Ce qu’elles savaient déjà avant même que la saison ne débute , souligne Céline Trudel.

La directrice administrative de Hockey Mauricie précise que l’association a décidé de faire jouer les filles dans une ligue de garçons parce que le bassin de joueuses n’est pas assez grand pour avoir plusieurs équipes en région .

Des joueuses et des parents déçus

Pourquoi alors laisser les filles faire les séries si en bout de piste elles ne peuvent se rendre plus loin? C’est la question que plusieurs parents se sont posée depuis qu’ils ont appris que leurs filles ne pouvaient plus jouer la finale.

C’est que les filles ont un gros tournoi qui s’en vient, la Coupe Dodge , répond Céline Trudel. La saison dans la ligue de garçons se termine le 28 février. Pour ne pas que les joueuses se retrouvent avec cinq à six semaines sans match, Hockey Mauricie leur a permis de jouer les séries.

Personne ne pouvait prévoir que les Rafales se rendraient aussi loin.

L’entraineur du club Pierre Gingras a appris la nouvelle dimanche soir. C’est sûr que nos filles seront déçues. Ma fille est la gardienne de but et quand je lui ai appris ça, elle n’était pas contente. On aurait aimé ça, faire cette finale-là.

Pierre Gingras refuse de partir en guerre contre Hockey Mauricie, préférant plutôt se concentrer sur le tournoi à venir. « L’an passé à la Coupe Dodge, on était dans la catégorie atome et on a terminé avec la médaille d’argent. »

L’entraineur pense que son équipe pourrait revenir avec l’or cette année.

Avec la participation de Michelle Raza et Marilyn Marceau