Tragédie des Broncos : à la rencontre de la juge Inez Cardinal

« Elle était très intense, a déclaré Greg Brkich à la Presse canadienne. « Lorsqu’elle voulait quelque chose, elle le faisait », ajoute le politicien provincial.

Après avoir travaillé comme agente de conservation et obtenu un diplôme en technologie renouvelable, Inez Cardinal a décidé de faire carrière en droit. Elle a aussi été enseignante à l’Université des Premières Nations du Canada, au campus de Prince Albert.

En 2006, elle est devenue la première procureure désignée pour les causes environnementales.

Matthew Miazga était un collègue d’Inez Cardinal quand elle était procureure de la Couronne à Saskatoon. Il estime que, en tant que première procureure désignée pour les causes environnementales, elle a défini ce rôle. Elle n’a pas ménagé ses efforts, participant à des séminaires avec des agents de conservation, voyageant à travers l’Amérique du Nord pour mieux comprendre les lois environnementales et discutant avec des organismes qui se consacrent à la lutte aux crimes environnementaux.

Le directeur général de la Fédération de la faune de la Saskatchewan, Darrell Crabbe, a suivi des causes de l’ancienne procureure de la Couronne et mentionne qu’elle a contribué à augmenter les amendes et les pénalités imposées aux personnes coupables d’infractions, comme la chasse et la pourvoirie illégales.

« Inez a contribué à changer, dirais-je, l'attitude du système juridique à l'égard des pêcheries et de la faune », a-t-il déclaré.

Matthew Miazga se rappelle d'une avocate qui pouvait être une adversaire redoutable et mentionne qu'elle n'est pas du genre à tolérer les « imbéciles » à la cour depuis sa nomination à la magistrature de Melfort en 2012.

Broncos de Humboldt

Vendredi, Inez Cardinal imposera la peine de Jaksirat Singh Sidhu à la Cour provinciale de Melfort.

Le chauffeur de camion de 30 ans a causé la collision mortelle avec l’autobus de l’équipe junior des Broncos de Humboldt près de Tisdale en Saskatchewan, le 6 avril 2018. Seize personnes sont mortes et 13 ont été blessés.

Dans un gymnase du centre Kerry Vickar de Melfort, pendant quatre jours en janvier, la juge a écouté les proches des victimes décrire leur douleur d’avoir perdu un enfant ou un proche.

Le 8 janvier, le chauffeur du semi-remorque a plaidé coupable à 16 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et à 13 chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.

La Couronne a recommandé une peine de 10 ans de prison ferme.

Avec les informations de Stephanie Taylor