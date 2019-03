Un véhicule heurte une garderie à Montréal

L’événement s’est produit vers 10 h au 1660, boulevard Henri-Bourassa Est, à l’angle de la rue Taché, dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. La garderie Les Amours du Roitelet occupe un des locaux de l’édifice.

Le conducteur, un homme de 54 ans, a subi des blessures mineures. Il a été transporté à l'hôpital par mesure préventive.

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal Julien Lévesque n'a pas pu dire si des enfants et du personnel se trouvaient à l’intérieur de la garderie au moment de l’impact.

La cause de l'accident n'est pas non plus connue. M. Lévesque ne peut dire si l’automobiliste avait les facultés affaiblies, s’il circulait à très haute vitesse et s’il a perdu la maîtrise de son véhicule.

Aucune hypothèse n’est écartée et une enquête est en cours. Un périmètre de sécurité a été établi pour faire la lumière sur les circonstances de l’accident.

Des accusations pourraient être portées si la police détermine qu'il ne s'agit pas d'un banal accident.

L’étendue des dommages matériels demeure également inconnue.