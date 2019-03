Les restes d’hélicoptère du couple Blais sous la loupe du BST

Les débris de l’hélicoptère et les corps de Jody et Nicole Blais ont été retrouvés une semaine plus tard au nord-ouest de Timmins, après une vaste opération de recherche menée par les Forces armées canadiennes et des dizaines de bénévoles.

En début de soirée le 4 mars, le couple a quitté l’aéroport du Grand Sudbury à bord de son hélicoptère en direction de Fauquier et n’a pas donné de nouvelles par la suite.

Le couple Blais est parti de Sudbury le 4 mars en soirée en hélicoptère pour retourner chez eux à Fauquier, mais ils ne se sont jamais rendus à destination. Photo : famille Blais

Un porte-parole du BST indique que les débris de l’appareil ont été transportés au bureau régional dans la région de Toronto où les enquêteurs vont les examiner plus en détail.

C'est encore trop tôt pour voir si ça va être une enquête approfondie. Éric Collard, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports

Les funérailles de Jody et de Nicole Blais auront lieu samedi à Kapuskasing.