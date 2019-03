Randy Hillier accuse des conseillers de Doug Ford de « lobbying illégal »

Dans une lettre à ses électeurs, M. Hillier soutient que son expulsion est attribuable à dix causes, que ce soit son refus de demander la permission au parti avant de parler aux médias, de produire une vidéo en appui à l'utilisation de la clause nonobstant ou aux préoccupations soulevées au sujet de lobbying non déclaré et possiblement illégal d'amis proches et de conseillers employés par le premier ministre Ford .

Le 2 août, Dean m'a informé qu'il ne me voulait plus dans le caucus. Pendant les sept mois suivants, Dean French et Chris Froggatt [des conseillers du premier ministre Ford] ont mené une campagne sournoise et sans relâche à cette fin. Randy Hillier, député expulsé du caucus conservateur

Un porte-parole de M. Ford qualifie, de son côté, ces allégations de complètement fausses et de pur mensonge .

S'il y avait une once de vérité dans cette lettre, pourquoi Randy Hillier n'a-t-il pas quitté le caucus pour des raisons de principes ou soulevé ces enjeux auprès du premier ministre? Simon Jefferies, porte-parole du premier ministre Ford

M. Jefferies ajoute que Randy Hillier a plutôt lancé une campagne de relations publiques pour réintégrer le caucus.