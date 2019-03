La satisfaction des usagers de la STO en hausse

Les usagers de la Société de transport de l'Outaouais (STO) semblent de plus en plus satisfaits du service offert dans la région.

Selon un sondage mené auprès des utilisateurs à la fin de 2018, la société de transport a enregistré une progression dans son achalandage, avec une augmentation de 6,5 % pour la vente de titres par rapport à 2017.

Cette hausse de l'achalandage ne semble pas avoir eu d'impacts négatifs sur le taux de satisfaction des usagers, qui est passé de 65 % en 2017 à 72 % en 2018.

C'est dans le secteur du Plateau que les usagers de la STO sont les plus nombreux. Selon le sondage, 42 % des résidents du quartier disent avoir pris l'autobus au moins quatre fois en novembre 2018.

C'est aussi dans ce secteur où les usagers affirment être le plus satisfait des services de transport en commun, dans une proportion de 78 %.

De manière générale, 25 % des clients jugent que la qualité des déplacements sur l'ensemble du service de la STO s’est améliorée depuis 2017, tandis que 13 % estiment qu'elle s’est détériorée.

Le sondage révèle également qu'en moyenne, les usagers de la STO ont réalisé 33 déplacements en autobus par mois en novembre 2018 comparativement à 27par mois pour la même période en 2017 et en 2016.

Le sondage téléphonique a été mené par la firme BIP Recherche entre le 2 et le 20 décembre 2018 auprès de 1002 citoyens de Gatineau, âgés de 18 ans et plus, qui ont effectué un minimum de quatre déplacements sur le réseau de la STO en novembre 2018.