Des résidents de la Rive-Sud mécontents du goût chloré de l'eau

La Ville de Longueuil indique sur son site Internet qu’elle a dû ajouter du chlore lors du processus de filtration de l’eau en raison de la crue printanière.

La Ville de Candiac a été contrainte d’en faire autant à son usine de filtration d’eau.

Ces mesures touchent également les villes de Saint-Lambert, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

La Ville de Longueuil explique que davantage de matières organiques se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la fonte des neiges.

La municipalité précise que cet ajout de chlore ne représente pas de danger pour la santé humaine et que les concentrations sont faibles.

La Ville assure que l’eau est propre à la consommation et qu’elle respecte le Règlement sur la qualité de l'eau potable.

Pour réduire le goût du chlore dans l’eau, on peut remplir un récipient et le laisser reposer un certain temps à l’air libre ou au réfrigérateur; le chlore s’évaporera naturellement.

La situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours, affirme la Ville de Longueuil.