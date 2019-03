Un projet pilote de transport automatisé sur la route de la Baie-James

Ce laboratoire de transport a été mis sur pied afin de répondre, entre autres, à la pénurie de main-d'oeuvre.

Le directeur au développement économique et directeur adjoint de la Ville de Matagami, Daniel Cliche.

« Il y a un constat de base dont on peut difficilement être en désaccord : c'est que les ressources sont de plus en plus situées au nord et il y a de moins en moins de gens qui sont disponibles pour l'exploiter, dit-il. Cette pénurie de main-d'oeuvre se traduit notamment dans le domaine du transport. »

Le transport automatisé pourrait répondre au besoin de livraison de marchandise aux entreprises situées au nord, qui ne peuvent être envoyées par le service aérien.

Platooning

Or, il ne faut pas penser que tous les camions qui vont rouler sur les routes du nord seront sans pilote précise Daniel Cliche.

« Quand on parle de transport automatisé, ce qui nous vient en tête c'est un camion qui part de façon 100% autonome, ajoute le directeur. Nous, notre hypothèse, c'est que le service va se développer par ce qu'on appelle le platooning ou le "convoi" »

C'est un camion conventionnel avec un conducteur et un ou deux ou trois camions qui suivent en arrière sans conducteur. Ce sont des camions qui reproduisent les gestes du premier conducteur. Daniel Cliche

Le laboratoire est déjà en cours et dans les prochaines une annonce pourrait être faite afin de lancer officiellement le projet pilote.

Les premiers convois de camions dirigés par le platooning pourraient rouler sur les routes d'ici trois ans.