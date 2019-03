Un colis suspect à la station de métro Broadview

Les tramways et les autobus ne desservent pas non plus la station.

Les policiers indiquent avoir reçu un appel vers 6 h 30 au sujet d'un colis suspect laissé dans le débarcadère d'autobus de la station.

La porte-parole de la police Jenifferjit Sidhu n'a pas donné plus de détails.

Une équipe spécialisée de la police est sur place pour enquêter.