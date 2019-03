Une musicienne originaire d’Alma perd la vie en France

Ses parents ont fait l’annonce de sa mort sur leur page Facebook.

Je me console en pensant qu'elle ne souffrira plus et qu'elle repose maintenant en paix auprès de son petit frère Michaël qui la guidera de l'autre côté , écrit sa mère Jocelyne Harvey.

Marie-Pier Lavigne était en tournée avec le groupe punk montréalais 40-11.

Après l’accident, un membre du groupe a raconté qu’elle a chuté d’un belvédère haut de plusieurs mètres après avoir perdu l’équilibre en voulant prendre une photo.

Elle a passé quelques jours dans le coma dans un hôpital de Dijon avant son décès.

Une campagne de sociofinancement dont l’objectif était de 2500 $ a permis d’amasser 12 000 $, jusqu’à maintenant.