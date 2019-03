L’Université du Nouveau-Brunswick championne nationale au hockey masculin

Les Varsity Reds du Nouveau-Brunswick ont vaincu les Golden Bears de l’Alberta par la marque de 4-2.

C'est la huitième fois que l'UNB gagne le championnat canadien de hockey universitaire, et la troisième fois en quatre ans.

Brandon Magee des Golden Bears a inscrit le premier but en première période. Samuel Dove-McFalls a répliqué peu après pour les Reds.

Je pense que dans la première période, l'élément clé était les tirs au but et notre gardien de but a été exceptionnel. Notre objectif était d'être l'équipe qui s’était le plus améliorée. Je pense que nous avons réussi grâce à notre effort défensif constant , affirme l'entraîneur-chef de l'UNB, Gardiner MacDougall, par voie de communiqué.

L’UNB a pris l’avance en deuxième période avec deux buts marqués respectivement par Randy Gazzola et Kris Bennett.

L’Alberta a réduit l’écart en troisième période avec un autre but de Brandon Magee.

Mark Rassel des Reds a aussi touché le fond du filet en dernière période.

Mark Rassel et Brandon Magee ont été consacrés joueurs du match, tandis que le gardien des Reds, Alex Dubeau, a reçu le titre de joueur par excellence.