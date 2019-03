Des Vénézuéliens de Québec se mobilisent pour aider leurs proches

La crise politique et sociale qui frappe le Venezuela a des échos jusqu'à Québec. Une dizaine de bénévoles ont organisé dimanche une collecte de médicaments, de produits médicaux et d'hygiène pour aider leurs proches frappés par les conséquences de cette impasse politique.

L’aide est urgente pour les familles de ces Vénézuéliens, qui voient leur qualité de vie se dégrader de manière importante depuis des mois.

Nalliby Duran, qui habite avec son conjoint et son fils à Québec depuis cinq ans, s’inquiète pour ses proches.

Nalliby Duran habite à Québec depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada

« Notre famille vit une situation vraiment difficile en ce moment, indique-t-elle. Il n’y a plus d'électricité, d'aliments et ils n’ont plus rien dans la pharmacie. »

Réunis à l’église Notre-Dame-de-Foy, ces bénévoles font partie de la Coalition aide et liberté Venezuela, qui a des antennes un peu partout à travers le monde.

« On essaye de crier S.O.S. parce que [notre peuple] a vraiment besoin d’aide », explique Maria Gabriella Oviedo, une Québécoise d'origine vénézuélienne.

Vers Montréal

Tous les dons seront d'abord envoyés à Montréal avant de prendre la route vers le Venezuela.

Avec l’envoi, la coalition s’assurera que les médicaments pourront se rendre à bon port, puisque certaines cargaisons sont restées bloquées à la frontière vénézuélienne.

Ce qui peut être envoyé : Des médicaments, des articles de premiers soins, du matériel hospitalier ou des articles d'hygiène peronnelle Ce qui ne peut pas être envoyé : Des vêtements, de la nourriture, des jouets ou de l'argent

Ces collectes de dons se poursuivront à Québec les 24 et 31 mars.

- Avec la collaboration de Fanny Samson