Quatrième mouture pour Trois-Rivières à table

Alors que c'est devenu une tradition pour certains restaurants comme l'Auberge du Lac St-Pierre, d'autres, comme Le Brasier, se joignent tout juste le temps de l'événement.

Dans le cadre de Trois-Rivières à table, chaque restaurant est jumelé à deux producteurs locaux pour créer un menu trois services.

Pour les commerçants, cet événement vient à point dans une période qui serait normalement très tranquille.

Le restaurant Brasier 1908 a ouvert ses portes au centre-ville il y a moins d'un an. Le copropriétaire est agréablement surpris de l'achalandage pendant l'événement.

On m'en avait parlé. On m'avait dit que ça allait rouler, je l'avais cru, mais pas à ce point-là! , mentionne le chef exécutif et copropriétaire de Brasier 1908, Pierre-Jean Beaudoin.

L'événement se déroule jusqu'au 24 mars prochain.