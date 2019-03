Des dizaines de personnes se font tatouer pour la trisomie 21

La journée visait notamment à contribuer au Fonds régional de la Trisomie 21.

L'événement Tatouage pour la cause a mobilisé sept tatoueurs à l'école La Source de Rouyn-Noranda.

Plusieurs familles comme celle de Stéphanie Poulin ont pris part à la journée.

Stéphanie Poulin a choisi de placer le tatouage sur son cou. Photo : Radio-Canada / Emily Beaudoin Blais

La mère de six enfants, dont deux autistes et un garçon vivant avec la trisomie 21, a choisi de placer le tatouage sur son cou.

Là je me suis dit : "Si je l'expose, je vais me faire poser plus de questions et en ayant plus de questions ça va permettre à la population d'en savoir plus sur eux" , raconte-t-elle.

En plaçant le tatouage sur son cou, Stéphanie Poulin espère se faire poser des questions et ainsi transmettre de l'information sur la trisomie 21. Photo : Radio-Canada / Emily Beaudoin Blais

L'organisatrice, Léonie Plourde, attendait aussi une famille de Maniwaki qui faisait la route afin de soutenir la cause.

Elle souhaite que les parents d'enfants trisomiques aient l'occasion de se soutenir mutuellement.

Parce qu'il n'y a rien. Moi, j'ai dû faire des recherches. Quand on ne parle avec personne, on se sent tellement seul avec tout ça , soutient-elle.

Léonie Plourde offre aussi 500 tatouages temporaires aux élèves de l'école primaire Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda.

Le 21 mars [la Journée mondiale de la trisomie 21], je les invite à mettre des bas différents, et aussi à se faire mettre le tatouage temporaire pour soutenir la cause. Et ça invite les professeurs à parler de la trisomie 21 , suggère-t-elle.

Christian Dion, propriétaire de Cabal Tattoo, a répondu présent à l'invitation de l'organisatrice Léonie Plourde. Photo : Radio-Canada / Emily Beaudoin Blais

D'autres tatouages pour la cause

Le propriétaire de Cabal Tattoo, Christian Dion, était aussi sur place. Il prévoit tatouer, le mois prochain, pour une autre cause qui lui tient à coeur.

C'est une bonne cause, on est toujours prêt à aider. Aussi j'ai un fils qui est autiste. On va faire le mois de l'autisme, on va tatouer aussi , explique-t-il.

La forme d'une pièce de casse-tête sera alors tatouée au mois d'avril dans la région.