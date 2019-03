La ringuette à l’honneur dans sa ville natale

Les cris d’encouragement fusaient de toutes parts à l’aréna Pete Palangio de North Bay.

Les parents et les amies de 900 athlètes ont rempli les gradins du petit aréna muni de seulement deux patinoires. L’Association de ringuette de West Ferris estime que 3000 personnes se sont déplacées de partout en Ontario pour assister au tournoi.

On est vraiment petits ici à North Bay, et pour avoir la chance d’avoir un tournoi assez grand, c’est fantastique, c’est vraiment excitant ! Carrie Culhane, membre de l’association de ringette West Ferris.

Des filles de 14 à 18 ans s’affrontaient lors de parties de ringuette.

Carrie Culhane est une fière membre de l'association de ringuette de West Ferris. Tous les membres de sa famille sont impliquées dans l'organisation. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

L’invention du sport est attribuée à Samuel Jacks, en 1963. Alors directeur du département municipal des loisirs, il voulait trouver un moyen de permettre aux jeunes femmes de la région de pratiquer plus de sports d’hiver.

Tout le monde dit que la ringuette, c’est comme le sport du hockey, mais ce n’est absolument pas le hockey ! tient à préciser Carrie Culhane, membre de l’association de ringuette de West Ferris. C’est un sport entièrement différent. Les hommes y jouent aussi.

Plus de 50 ans plus tard, ce sport s’est répandu partout au Canada. Un championnat international se tient même aux trois ans où des équipes canadiennes affrontent des délégations américaines, suédoises, et finlandaises.

Le quartier West Ferris, à North Bay, se targue toujours d’être à l’origine de ce phénomène. L’aréna de ce quartier a d’ailleurs été renommé en l’honneur de Samuel Jacks.

Le centre récréatif du quartier West Ferris, à North Bay, est nommé en l'honneur de Samuel Jacks, l'inventeur de la ringuette. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Plusieurs parties du tournoi s’y sont tenues cette fin de semaine.