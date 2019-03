Des dizaines d'emplois d'été pour les étudiants en Abitibi-Témiscamingue

Des dizaines de postes sont offerts, tels que sauveteur, animateur de camp de jour, préposé aux parcs ou employé au service des travaux publics.

La Municipalité de Ville-Marie compte recruter une vingtaine de jeunes cette année.

Pour la Ville, le plus difficile est de trouver des employés pour les travaux extérieurs.

C'est sûr qu'on a quand même une assez bonne banque, d'habitude on réussit à combler avec une certaine [difficulté], mais on réussit à trouver des étudiants , assure la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications Geneviève Boucher.

Je vous dirais qu'on est concurrentiel à Ville-Marie pour les salaires étudiants, c'est un fait et nouvellement, nous avons [adopté] une échelle salariale étudiante, ce que nous n'avions pas auparavant. Ça peut être attrayant pour un jeune qui commence avec nous autres , ajoute la responsable.

Amos, quant à elle, doit pourvoir environ 70 postes dans différents départements.

La Ville explique que ces dernières années, il est devenu de plus en plus complexe de recruter des jeunes pour l'été.

Plus de 75 emplois étudiants sont également disponibles à la Ville de Val-d'Or.