Le Rouge et Or décroche le bronze au championnat canadien de volleyball

Le Rouge et Or de l'Université Laval a mis la touche finale à une superbe saison dimanche en remportant la médaille de bronze du championnat U SPORTS de volleyball masculin devant ses partisans, au PEPS de l'Université Laval.

Défait en demi-finale la veille par les Spartans de l’Université Trinity Western au terme d’une longue bataille de cinq manches qui s’est conclue vers 23 h, les joueurs du Rouge et Or ont trouvé la force et l’énergie pour revenir sur le terrain et signer une victoire en quatre sets de 26-24, 21-25, 25-22 et 28-26.

« On s’est couché à deux heures du matin hier, mais tout ce que tu as vu aujourd’hui, c’était notre 100 %, a dit le passeur Ethan Ellison. Après le match, on était mort, mais on a tout donné et ça fait du bien. »

Encore une fois, les Lavallois ont montré beaucoup de sang-froid. En retard 20-24 dans le quatrième engagement, le Rouge et Or a sauvé quatre points de manche pour finalement faire exploser la foule du PEPS avec le point gagnant à 27-26.

« Honnêtement, je me préparais pour une cinquième manche, a avoué l’entraîneur Pascal Clément. Je ne vais pas faire mon “ti-jos connaissant”. Je préparais déjà mon alignement pour la cinquième manche et savoir comment on allait essayer de surprendre l’adversaire. Finalement, les joueurs m’ont donné ce cadeau-là. »

[Cette médaille de bronze] a une belle place dans mon coeur parce que c’est une belle équipe et je les aime beaucoup. Aussi parce qu’on l’a fait chez nous et on a rendu beaucoup de monde heureux. Pascal Clément, entraîneur-chef du Rouge et Or volleyball

La fin pour Vicho

Cette victoire marque aussi la fin de la brillante carrière universitaire du Chilien Vicente Igniacio Parraguirre Villalobos avec le Rouge et Or.

Débarqué à Québec à l’automne 2014, l’attaquant s’est vite établi comme le leader de l’équipe, mais en quatre saisons, il n’avait jamais réussi à aider les siens à remporter un seul match au championnat canadien.

« Les trois fois on a perdu en première ronde, rappelle-t-il. On a aussi perdu au championnat provincial l’année passée. Tous ces moments tristes ont valu la peine pour cette médaille de bronze. Je ne peux pas être plus fier de l’équipe », a commenté Vicho, comme on le surnomme.

Aujourd’hui, le numéro 5 du Rouge et Or peut finalement parler de la fin de son parcours universitaire, ce qu’il a refusé de faire toute la saison pour profiter pleinement de ses derniers moment à Québec.

À ma première année, je riais souvent quand le monde disait: “Rouge et Or un jour, Rouge et Or pour toujours”. Mais là, je commence à comprendre ce qu’il voulait dire. Vincente Ignacio Parraguirre Villalobos

Pascal Clément a rendu hommage au grand joueur de 24 ans, en s’adressant directement à lui qui attendait non loin son tour pour rencontrer les journalistes à la fin du match.

« Vicho, on est bien content que tu finisses avec une médaille. Ton nom est vraiment compliqué à dire, mais tu vas te rendre compte que tout le monde va se souvenir comment le dire facilement. Ça montre comment tu auras marqué notre histoire. »

Le volleyball, un spectacle

Les milliers de spectateurs qui ont défilé au PEPS tout le week-end ont eu droit à un spectacle de grande qualité et des matchs enlevants au possible.

L’entraîneur Pascal Clément n’a pas raté la chance de faire pour énième fois, la promotion de son sport, qui selon lui, gagne à être connu.

« J’ai souvent dit que le volleyball méritait plus d’attention, que c’est un spectacle exceptionnel. Je suis content une fois de plus d’avoir raison, a lancé Clément. Le volleyball est un des meilleurs sports universitaires et on mérite toute l’attention qu’on a eue aujourd’hui. »