Les citoyens de Saint-Félicien donnent leur accord pour la vente du presbytère

Quelques centaines de personnes ont exercé leur droit de vote lors de l'assemblée de la fabrique de la paroisse de Saint-Félicien.

Au total, 203 personnes ont voté en faveur de la vente contre 136.

Les Serres Toundra se sont montrées intéressées à acheter le bâtiment pour un montant de 350 000 $.

L’objectif de la transaction est de loger les travailleurs originaires du Guatemala qui sont embauchés aux serres.

C’est sûr qu’on est contents. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que ça amènerait des impacts positifs à la ville de Saint-Félicien pour les commerces. On parle quand même de plusieurs personnes qui vont habiter à cet endroit. C’est certain que ça a des impacts positifs pour tout le monde et en plus, on va pouvoir préserver un bâtiment patrimonial qui n’était pas beaucoup utilisé , explique le président-directeur général de l’entreprise, Éric Dubé.

Plus de 300 citoyens ont participé au vote. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le projet des Serres Toundra avait semé la grogne dans la population, il y a près d'un mois. Plus de 500 personnes avaient signé une pétition afin de s'opposer au projet.

L'entreprise devra maintenant obtenir l'accord de l'évêque de Chicoutimi Monseigneur André Guay afin de pouvoir acquérir le presbytère.

Si la transaction se concrétise, deux organismes devront déménager : la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et la Société Saint-Vincent de Paul.