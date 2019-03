Le Drakkar en route vers les séries éliminatoires

Le Drakkar amorce la période des séries éliminatoires avec un peu d'amertume en raison de sa défaite de 4 à 1 face à la troupe de Serge Beausoleil samedi.

Ce faux pas lui a notamment valu de chuter d'une place dans le classement de l'association de l'Est de la Ligue, derrière les Mooseheads d'Halifax.

Une victoire lui aurait permis de clore sa saison en tête du classement puisque l'équipe aurait alors cumulé un total de 50 victoires en saison régulière.

L’équipe de Baie-Comeau tentera toutefois de mettre cette défaite de côté et d'amorcer les séries avec une attitude positive.

Martin Bernard, entraîneur-chef du Drakkar Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Si on focus juste sur la game de [samedi], c'est injuste. On met un terme à une super belle saison. On s'en va dans les playoffs et nous ce qu'on veut, les joueurs, le coaching staff, tout le monde, c'est de s'en aller dans les playoffs avec un mindset positif , a déclaré l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard.

On a une équipe construite pour les séries éliminatoires. On a de la robustesse, on est capables d'être intenses. Steve Ahern, directeur général du Drakkar

Les joueurs disposeront de près d'une semaine pour se préparer physiquement et mentalement en vue de la première ronde des séries éliminatoires.

Le Drakkar jouera sa première partie des séries à domicile. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est d'avoir du repos aussi. Les séries, c'est quand même éprouvant donc on va avoir une bonne semaine pour se préparer , a affirmé l'un des joueurs du Drakkar, Pascal Corbeil.

Le Drakkar de Baie-Comeau affrontera les Wildcats de Moncton en première ronde.

La première partie se tiendra à Baie-Comeau vendredi prochain.

D’après les informations de Marie-Jeanne Dubreuil