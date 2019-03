Le Bloc québécois veut les trois circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux prochaines élections

La formation politique qui a vécu une crise au cours de la dernière année est en congrès de refondation cette fin de semaine à Sorel-Tracy.

Les 350 délégués votent aujourd'hui sur des dizaines de propositions ont été élaborées à partir de consultations qui ont été faites en ligne.

Selon la présidente du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et trésorière nationale de la formation politique, les liens sont toujours forts entre la formation politique et la région.

Près de 350 délégués participent au congrès de refondation du Bloc québécois. Photo : Radio-Canada

Les trois circonscriptions sont là. Je suis représentante au bureau national et en plus on a adopté dans les statuts la présence d’une nouvelle commission qui sera une commission des régions éloignées , précise Valérie Tremblay.

Valérie Tremblay mentionne qu'un vent d'optimisme souffle sur la formation politique depuis l'arrivée du nouveau chef Yves-François Blanchet.

Elle ajoute que le Bloc a travaillé à développer une vision plus régionaliste au cours des derniers mois.

La présidente du Bloc québécois dans la région par ailleurs que des exécutifs sont désormais actifs dans les trois circonscriptions fédérales de la région.

Le prochain test pour le parti sera aux élections fédérales du 21 octobre 2019.

Il est tôt, mais l’objectif, c’est les trois circonscriptions parce que les trois circonscriptions font partie des 30 circonscriptions les plus prenables au Québec. Valérie Tremblay, la présidente du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a plus de 1100 membres du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean.