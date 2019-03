Déficience intellectuelle : l'argent manque à L'Arche Abitibi-Témiscamingue

À Amos, L'Arche Abitibi-Témiscamingue, offre de l'hébergement à 18 personnes qui ont une déficience intellectuelle et des activités de jour à plus de 60 autres personnes.

L'organisme doit par contre composer avec des budgets de plus en plus serrés ces dernières années, ce qui a mené la direction à diminuer les services offerts.

Le financement qu'on reçoit ne couvre même plus notre masse salariale. Perrine Forgeot d'Arc., directrice générale de L'Arche Abitibi-Témiscamingue

On vit de peine et de misère. On a dû en septembre fermer certaines activités parce qu'on n'était plus capables de payer des intervenants pour encadrer ces activités-là. C'était une décision dure à prendre, mais on était obligés de faire ça , explique la directrice générale Perrine Forgeot d'Arc.

Selon elle, les années à venir seront encore plus difficiles, surtout que l'organisme peine à appliquer la hausse du salaire minimum pour ses employés.

Elle explique que L'Arche Abitibi-Témiscamingue aurait besoin de 250 000 $ supplémentaires pour mener à bien sa mission.

La 31e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se tient du 17 au 23 mars. Photo : Facebook, Société québécoise de la déficience intellectuelle

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, l'organisme compte tenir des activités jeudi au centre commercial d'Amos.

Au Québec, plus de 82 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle.