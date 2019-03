Écrasement du vol d'Ethiopian Airlines : des similarités avec l'écrasement d'un avion de Lion Air

La ministre Dagmawit Moges n'a pas précisé quelles étaient ces similarités. Elle a en revanche mentionné que le rapport préliminaire sur les causes de l'écrasement qui a fait 157 morts en Éthiopie serait publié dans 30 jours.

Lors de l'enquête sur l'enregistreur des paramètres, des similarités claires ont été notées entre le vol 302 d'Ethiopian Airlines et le vol 610 de Lion Air. Dagmawit Moges, ministre éthiopienne des Transports

Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA) avait annoncé plus tôt dans la journée que les données contenues dans la deuxième boîte noire du Boeing 737 MAX 8 avaient été téléchargées à Paris.

Les équipes d'enquêteurs éthiopiens et américains sont désormais en possession des deux boîtes noires : le FDR ou « Flight Data Recorder », un enregistreur qui conserve les données de vol, ainsi que les données de l'enregistreur des conversations à bord du cockpit de l'appareil, qui avaient été téléchargées samedi.

En octobre dernier, l'avion de Lion Air s'était abîmé en mer au large de l'Indonésie dans des circonstances similaires. Le rapport d'enquête préliminaire sur les causes de cet écrasement, où 189 personnes ont trouvé la mort, avait été publié environ un mois après l'accident.

Les 17 cercueils des victimes éthiopiennes de l'écrasement du Boeing 737 lors de leur arrivée à la cathédrale de la Sainte Trinité, à Addis Abeba. Photo : Getty Images / Jemal Countess

Une cérémonie en hommage aux victimes à Addis-Abeba



Des centaines de personnes ont rendu hommage dimanche aux victimes éthiopiennes de l'écrasement du Boeing 737 MAX 8 lors d'une cérémonie dans la principale cathédrale de la capitale éthiopienne.

Dix-sept cercueils recouverts du drapeau éthiopien, un pour chacune des victimes éthiopiennes – huit membres d'équipage et neuf passagers –, ont été emmenés par des voitures noires, à travers les rues d'Addis-Abeba, jusqu'à la cathédrale de la Sainte-Trinité, où ils ont été accueillis par une foule en pleurs.

Le contenu des cercueils n'a toutefois pas été révélé : l'avion a été pulvérisé à l'impact, ce qui rend difficile le travail d'identification des restes des victimes. Les analyses d'ADN pourraient prendre jusqu'à six mois.

Jeudi, les autorités ont remis aux proches des victimes des bouteilles remplies de terre provenant du champ dans lequel l'avion s'est écrasé.

Ce qui nous attriste, c'est que nous n'avons pas trouvé ses restes. Teshome Legesse, oncle de l'agente de bord Ayantu Girma, morte à l'âge de 24 ans

Des portraits des victimes avaient été placés sur les cercueils pour cette cérémonie chrétienne orthodoxe, la principale confession du pays.

« Ce que je ne peux oublier, c'est qu'elle a laissé derrière elle un enfant de 8 mois et n'est pas revenue », a déclaré Meselech Petros au sujet de sa soeur Amma Tesfamariam, qui était agente de bord.

Selon Mme Meselech, sa soeur n'était pas censée travailler le 10 octobre à bord du vol ET 302, mais elle avait finalement remplacé un collègue.

Une femme pleurant la mort d'une proche lors de la cérémonie qui a rendu hommage aux 17 victimes éthiopiennes de l'écrasement du Boeing 737, soit huit membres d'équipage et neuf passagers. Photo : Getty Images / Jemal Countess

De nombreuses personnes qui n'ont pas perdu de proches avaient également fait le déplacement. « Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève », a assuré Seyoum Kidanu, un policier retraité ayant enfilé son uniforme pour l'occasion. « Quand une personne meurt dans ce monde, tout le monde est peiné », a-t-il ajouté.

L'accident de dimanche dernier est le second en moins de cinq mois mettant en cause un Boeing 737 MAX 8. Ce type d'appareil est désormais cloué au sol dans de nombreux pays, dont les États-Unis et le Canada.