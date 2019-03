Les jeux à l'honneur à Trécesson

Des amateurs de jeux vidéo et de jeux de société se réunissent cette fin de semaine à Trécesson.

Le 3e Geekventure permet aux personnes de partager leur passion pour les figurines, les cartes et participer à des jeux de rôles.

Pour un des organisateurs, Mathieu Bellerive, le Geekventure est intéressant pour sortir de son cercle d'amis et jouer avec des inconnus.

Pas besoin d'être nécessairement un geek pour dire qu'on veut venir jouer à des jeux de société ou découvrir des jeux vidéo. On a plusieurs consoles de jeux rétro, comme l'Atari 2600. Une personne qui a joué à cette console-là dans son jeune temps a la chance de pouvoir réessayer, de rejouer au jeu qu'il a déjà joué quand il était plus jeune et de redécouvrir sa jeunesse , explique celui qui est aussi propriétaire du Domaine St-Viateur.

Les organisateurs comptent tenir un autre événement en novembre prochain.

Les deux premières rencontres ont attiré une soixantaine de personnes d'Amos, de Rouyn-Noranda et de La Sarre.