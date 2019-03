Tragédie des Broncos : le village d’Allan rend hommage à Logan Schatz

Près d'un an après la tragédie des Broncos de Humboldt, la petite municipalité d'Allan, à environ 60 kilomètres au sud-est de Saskatoon, a rebaptisé son aréna au nom de l'ancien joueur et capitaine de l'équipe, Logan Schatz.

C’est dans cet aréna que le jeune homme, originaire de la municipalité, a grandi et a fait ses premiers coups de patin.

« Quand il était petit, je m’occupais de la glace, se rappelle le père de Logan, Kelly Schatz. J’avais les clefs et quand ce n’était pas ouvert, je l’amenais ici pour qu’il patine. »

Le parcours de hockeyeur de 20 ans s’est arrêté le 6 avril 2018 quand un semi-remorque est entré en collision avec l’autocar de l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt.

L’accident, qui s’est produit au sud de Nipawin, en Saskatchewan, a fait 16 morts et 13 blessés graves, secouant tout le pays.

Logan Schatz était le capitaine des Broncos depuis 2016 Photo : La Presse canadienne

« Les prochaines générations vont connaître Logan et se souvenir de ce qu'il représente pour notre municipalité », explique le maire, Les Alm, à l’occasion du dévoilement du nouveau logo de l’aréna, samedi.

Une centaine de personnes, incluant famille, amis et des membres de la petite communauté étaient présentes à l’Aréna Logan Schatz, portant toutes le chandail aux couleurs des Broncos.

On a reçu tellement d'amour. C'est touchant de voir tous ces gens ici aujourd'hui. Plusieurs nous ont envoyé des messages parce qu'ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, en raison de la distance notamment. Bonnie Schatz

Un hommage qui allait de soi

Pour la municipalité, qui a appuyé la famille depuis le drame, il fallait trouver une façon d’honorer sa mémoire.

« Dans les jours qui ont suivi la tragédie, je suis allé à la rencontre de Kelly et Bonnie et je leur ai dit qu'éventuellement, la communauté ferait quelque chose pour honorer sa mémoire », se rappelle Les Alm.

Il s'en est suivi des discussions avec la famille et le conseil de Ville.

Le maire d'Allan a procédé samedi au dévoilement du logo de l'Aréna Logan Schatz, où on retrouve deux batons de hockey du joueur. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

La municipalité a demandé à la famille de pouvoir utiliser des bâtons du jeune homme de 20 ans pour la construction du logo.

J'étais hésitante au début, mais je suis contente de l'avoir fait, le logo est magnifique. Bonnie Schatz

Pour son père, Kelly, le fait que l’aréna local porte désormais le nom de son fils est une façon de faire en sorte qu’il ne sombre pas dans l’oubli.

« On [les parents] se demande parfois si on se souviendra encore de lui [Logan] dans quelques années, mais maintenant que son nom est associé à l'aréna ici, on sait que les gens se souviendront de lui pour toujours », dit-il.

Avec les informations de Samuel Desbiens