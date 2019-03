Cooke Aquaculture achète un fournisseur de crevettes au Nicaragua

L'entreprise d'aquaculture Cooke Inc. fait l'acquisition de Farallon Nicaragua, spécialisée dans la production de la crevette à pattes blanches.

L’entreprise Farallon Aquaculture de Nicaragua S.A. est présente sur les marchés asiatiques, européen et américain. Farallon possède trois fermes et une usine de transformation, en plus d’employer 384 travailleurs.

C’est une marque très reconnue et respectée en Asie, aux États-Unis et en Europe , indique le porte-parole de Cooke, Joel Richardson.

Joel Richardson, porte-parole de Cooke Aquaculture. Photo : Radio-Canada

En février, Cooke Inc. a acquis Seajoy Seafood, une compagnie basée au Honduras et au Nicaragua spécialisée dans la production de crevettes biologiques.

Farallon Nicaragua, située non-loin de Seajoy, était une autre occasion d’acquérir une ferme de crevettes et nous sentions que c’était une occasion de développer notre secteur des crevettes congelées pour des marchés majeurs , explique M. Richardson.

Joel Richardson assure que les crevettes produites chez Farallon Nicaragua sont biologiques et élevées sans antibiotiques. Le prix pour l’acquisition de Farallon Nicaragua n’a pas été rendu public.