Les Huskies signent un 59e gain et établissent un nouveau record dans la LHJMQ

La formation de Rouyn-Noranda avait auparavant égalé la marque de 58 gains en saison, record qu'elle partageait avec les Éperviers de Sorel, les Draveurs de Trois-Rivières, les Sea Dogs de Saint John et les Mooseheads de Halifax.

Alors qu'ils tiraient de l'arrière 2-0, les Huskies ont inscrit quatre buts sans riposte pour reprendre les rênes de la rencontre. Louis-Filip Côté a amorcé le bal grâce à un filet en avantage numérique en fin de première période. Tyler Hinam a par la suite nivelé la marque, après 32 secondes de jeu au second engagement.

Joël Teasdale a concrétisé la remontée des siens en faisant mouche à deux reprises, dont une fois en désavantage numérique. Il a ainsi amassé ses 42e et 43e réussites de la saison.

Félix Bibeau a scellé la victoire grâce à un but dans un filet désert, avec neuf secondes à faire au troisième tiers.

Samuel Harvey a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui. Le gardien des Huskies a terminé avec la meilleure moyenne de buts alloués (2,08) pour une seconde année consécutive, ce qui lui permet de mettre la main sur le Trophée Jacques-Plante. C'est le premier gardien depuis Ondrej Pavelec à remporter ce trophée deux ans d'affilée.

Antoine Rochon et Blake Richardson avaient donné les devants à l'Armada en enfilant l'aiguille à 24 secondes d'intervalle au premier engagement. Rochon a réduit l'écart 4-3 lorsqu'il a enfilé son deuxième but de la rencontre en troisième période.

Brendan Cregan s'est imposé et a réalisé 42 arrêts dans une cause perdante.

Olympiques 4 Foreurs 6

Marshall Lessard et Nicolas Ouellet ont fait bouger les cordages à deux reprises pour aider les Foreurs de Val-d'Or à conclure la saison régulière avec une deuxième victoire d'affilée en vertu d'un gain de 6-4 devant les Olympiques de Gatineau.

Julien Tessier, un but et deux aides, et Ivan Kozlov ont aussi trouvé le fond du filet pour les Foreurs, qui vont amorcer le tournoi printanier face aux Tigres de Victoriaville.

Jonathan Lemieux a réalisé 20 arrêts dans la victoire.

Pier-Olivier Roy, David Aebischer et Metis Roelens ont chacun amassé un but et une aide, tandis que Kieran Craig a complété la marque pour les Olympiques, qui ont essuyé un quatrième revers de suite.

Creed Jones a pour sa part repoussé 38 lancers dans une cause perdante.