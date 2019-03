L'ABC des semis en quatre questions

JB : Quelle est la meilleure période pour semer ?

MO : Ici, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut s’assumer. On n’est pas comme à Montréal, on a pratiquement un mois de décalage avec eux. La période des semis n’est pas la même. Présentement, si les gens veulent commencer quelque chose, il y a les piments, les poivrons, les cerises de terre, le céleri et les poireaux. Ce sont les quatre que j’approuve pour le mois de mars. Sinon, on est vraiment dans le 15 avril pour les tomates. Sinon, c’est vraiment trop tôt et les plants vont avoir de la misère à s’acclimater quand on va les sortir à l’extérieur.

Mathieu Ouellette conseille d'utiliser un dôme mais de le retirer quelque temps avant de planter les semis dans le sol. Il faut laisser les semis s'acclimater à une température moins tropicale. Photo : Radio-Canada

JB : De quoi a-t-on besoin pour faire nos semis ?

MO : Première chose, ça prend des contenants. Moi, je conseille aux gens de ne pas acheter de contenants, on peut vraiment réutiliser toute sorte de choses qu’on a à la maison : des contenants de lait, des pots de yogourt etc. Après ça, on a besoin de terre. Évidemment, la terre doit être légère. Ça prend de la terre à contenants. Ça prend une terre que l’humidité va entrer dedans, mais pas trop. Souvent, la terre va être très, très sèche. Il faut l’humecter avant de la mettre dans le contenant. Là, il faut semer. Et là, le nombre de semences à mettre ? Il faut toujours se demander ce que l'on veut au final. Si on veut un plant de tomates, on met juste un plant de tomates. On ne veut pas une talle de tomates.

Pour réussir ses semis, il faut planter des le nombre de graines en fonction du résultat espéré. Photo : Radio-Canada

JB : Est-ce que la transplantation est difficile ?

MO : C’est sûr qu’il faut leur laisser une acclimatation. On ne les met pas directement au soleil. On peut les transférer à l’ombre. Plus le plant est gros, il doit s’acclimater. Il va falloir aussi donner de l’engrais dans le potager. On parle de compost et de fumier de poules qui est intéressant.

JB : Certains légumes sont-ils plus faciles à semer que d’autres ?