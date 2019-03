Loud remporte le Juno de l'album francophone de l'année

Il se mesurait dans cette catégorie à Hubert Lenoir, Philippe Brach, Tire le Coyote et Coeur de pirate, avec qui il doit partager la scène demain soir, lors de la soirée officielle des Juno.

Devant les membres de l'industrie, rassemblés pour l'occasion à London, en Ontario, le rappeur québécois a remercié son label, Joy Ride Records.

Loud, qui avait déjà remporté l'album hip-hop de l'année à l'ADISQ, en 2018, pour Une année record, continue donc de récolter les trophées. En 2018, sa pièce 56K avait aussi remporté le prix de la chanson SOCAN.

Avant lui, les Montréalaises de Milk & Bone ont aussi été couronnées dans la catégorie du meilleur album de musique électronique de l'année avec Deception Bay.

« Un merci spécial à Montréal et au Québec, c’est la maison, et sans vous tout ça ne serait pas possible », a déclaré en français Laurence Lafond‐Beaulne.

Sa complice, Camille Poliquin, a tenu à saluer les autres femmes nommées dans cette catégorie cette année. « Nous sommes extrêmement honorées », a-t-elle lancé.

Shawn Mendes, grand gagnant de la soirée

C'est toutefois le chanteur Shawn Mendes qui a raflé le plus de statuettes, en repartant avec les prix du meilleur artiste de l'année, de chanson de l'année pour In My Blood et d'album pop de l'année.

Il a ainsi ravi ce dernier prix à Hubert Lenoir, qui était aussi en lice dans cette catégorie.

L'artiste originaire de l'Ontario n'était toutefois pas de la partie, samedi soir : il se trouvait au Danemark, en pleine tournée européenne.

Au cours de la soirée, le prix de l'album de musique autochtone de l'année a été remis au chanteur d'opéra Jeremy Dutcher pour Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

Dans son discours de remerciements, le ténor en a profité pour souligner la faible représentation autochtone dans toutes les catégories des prix Juno.

« La représentation, c'est important, mais nous n'avons pas à être isolés, a-t-il déclaré. Et j'espère que ce sera la dernière année ainsi. »

La remise des prix Juno se poursuit dimanche soir. La chanteuse Sarah McLachlan doit en assurer l'animation.