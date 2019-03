Quelque 300 000 personnes attendues au défilé de la Saint-Patrick à Montréal

La fermeture de l'échangeur Turcot en fin de semaine risque de compliquer les déplacements, mais cela ne devrait pas décourager les familles d'y assister, selon l'organisateur de l'événement, la Irish Societies of Montreal.

Son porte-parole, Ken Quinn, incite les spectateurs à se tourner vers le transport en commun pour se rendre jusqu'au défilé qui sera de retour cette année sur la rue Saint-Catherine.

Le trajet a été un peu écourté en raison de travaux routiers qui sont également en cours dans le secteur.

Quoi qu'il en soit, Dame nature semble prête à collaborer avec du beau soleil prévu et des températures oscillant autour du point de congélation.

Une trentaine de chars allégoriques

Ce défilé, où le vert sera à l'honneur, est annonciateur de l'arrivée imminente du printemps. M. Quinn souligne que l'événement s'est déroulé autant sous la neige que dans une chaleur atteignant les 20 degrés Celsius au fil des ans.

Les spectateurs en auront plein la vue alors qu'une trentaine de chars allégoriques, une quinzaine de fanfares et plus de 2500 figurants défileront à compter de midi sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Metcalfe.

Environ 300 bénévoles et cadets seront aussi sur place pour assurer la sécurité.

La Ville de Montréal a octroyé 35 000 $ à l'événement alors qu'Ottawa a versé 15 000 $.