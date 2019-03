Des visiteurs par milliers au Salon Priorité-Emploi

Signe que la pénurie de main-d'œuvre persiste et que tous les moyens sont bons pour attirer des employés, près de 150 entreprises ont répondu présent pour le 20e Salon Priorité-Emploi de l'Estrie : un nombre record. Plus de 12 000 emplois étaient à pourvoir.

Au moins 4000 visiteurs ont franchi les portes du Centre de foire de Sherbrooke au cours des deux jours de l’événement.

Il y a eu un très grand achalandage. Nous sommes très satisfaits , estime la chargée de projet du salon, Louise Côté.

Retraités, étudiants, nouveaux arrivants... Le profil des chercheurs d’emploi est plus que jamais diversifié.

Il y a beaucoup d’emplois à temps partiel pour les retraités, pour des gens qui cherchent un nouveau défi , précise Louise Côté.

Comme l’offre est plus forte que la demande, les employeurs ont un défi principal : celui de se démarquer des autres. Ils doivent aussi être en mesure d’aller chercher de la main-d’œuvre à l’extérieur de la région.

Il faut de la créativité et de l’attractivité, insiste Louise Côté. Il faut se démarquer, offrir une meilleure expérience aux chercheurs d’emplois pour qu’ils choisissent notre entreprise et pas une autre.

L’industrie touristique recherche des employés

L’industrie touristique, un secteur économique névralgique pour la région, est aussi touchée par la pénurie de main-d’oeuvre.

Par conséquent, Tourisme Cantons-de-l’Est a décidé, pour la première fois, de participer à l'événement.

Dans notre secteur, il y a aussi une pénurie de main-d’œuvre et elle est de plus en plus importante. On a approché nos membres pour leur proposer de nous envoyer leurs besoins , explique leur responsable des relations de presse, Danie Béliveau.

Plus de 70 offres d’emplois, d’une trentaine d’entreprises touristiques, étaient d’ailleurs affichées sur un énorme babillard.

L’an prochain, nous serons de retour, nous serons plus organisés et il y aura plus de choix, car nous cherchons beaucoup de gens dans notre secteur. Danie Béliveau, responsable des relations de presse à Tourisme Cantons-de-l'Est

Des centaines de candidatures

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, un des plus importants employeurs de la région, a reçu plus de 400 candidatures en deux jours seulement.

Oui, on a de grands besoins, mais la demande est là , assure l’agente de la gestion du personnel au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Nathalie Leclerc.

Si la pénurie d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires fait souvent les manchettes, les besoins du réseau de la santé sont bien plus grands que le simple domaine médical.

On a besoin de plombiers, de cuisiniers, de préposés à l’entretien ménager, enumère-t-elle. C’est très large comme bassin.

Dans l’espoir d’intensifier le recrutement et de joindre davantage de chercheurs d’emplois, l’équipe du Salon Priorité-Emploi poursuit sa tournée régionale qui les mène dans toutes les MRC de l’Estrie.

Le prochain arrêt est prévu le 13 avril à Asbestos. Orford, Lac-Mégantic et East Angus seront aussi visités plus tard cette année.