Des gymnastes de Saguenay se démarquent à Montréal

Près d'une vingtaine de gymnastes provenant des clubs Jako et Sagym participent cette fin de semaine à d'importantes compétitions à Montréal.

Huit athlètes féminines prennent part à l’international Gymnix, une compétition qui fait partie des qualifications annuelles pour les athlètes des catégories nationales.

Maria Cyr, du club Jako, a remporté la médaille d’or au saut et à la poutre dans la catégorie 16 ans et plus.

Anne Cyr a décroché la médaille d’argent au saut et la médaille de bronze à la poutre dans la catégorie des 14-15 ans.

Du côté masculin, dix gymnastes participent à la deuxième coupe Québec au Complexe Desjardins.

Guillaume Néron du club Sagym a obtenu les médailles d’or et d’argent aux arçons et aux anneaux dans la catégorie U13.

Sébastien Vigneault a décroché l’argent au saut dans la même catégorie.