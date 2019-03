Le boulevard du Saint-Maurice subira une cure de jeunesse en 2021

À Trois-Rivières, un tronçon du boulevard Saint-Maurice, entre le pont Duplessis et la rue Saint-Paul, subira une cure de jeunesse en 2021. Les conduites d'aqueduc et d'égoût doivent être remplacées et la Ville en profitera pour voir s'il est possible de réaménager l'artère.

Les élus envisagent de bonifier le boulevard en ajoutant possiblement une bande cyclable qui se connecterait avec celle déjà aménagée sur Saint-Laurent. La largeur des trottoirs et le verdissement pourraient aussi être revus.

Le projet est actuellement à l'étape de l'avant-projet. La phase 1, située entre le pont Duplessis et la rue Saint-Paul, sera réalisée en 2021.

Les élus étudient actuellement la possibilité d'effectuer la phase 2, entre Saint-Paul et la rue Laviolette. Une troisième phase est aussi envisagée entre la rue Laviolette et le viaduc.

On va regarder toutes les opportunités pour améliorer la cohabitation avec les vélos, avec les piétons, un accroissement de la sécurité, du verdissement. Au bout de ce processus-là, il va y avoir plusieurs scénarios , souligne le conseiller municipal du district Marie-de-l'Incarnation, Denis Roy.

Les citoyens du quartier rencontrés par Radio-Canada espèrent plus de verdissement, une piste cyclable et plus d'aménagements pour sécuriser les piétons.

La copropriétaire de la librairie l'Excèdre, Éliane Sainte-Marie, espère un embellissement de l'artère devant sa boutique, malgré les inconvénients associés à de tels travaux.