À surveiller ce soir au Gala des Junos

La chanteuse et musicienne Sarah McLachlan assurera l'animation de la soirée au centre Budweiser Gardens. Les récompenses seront remises pour six catégories, dont l'album le groupe et la révélation de l'année.

Bien que le chanteur Hubert Lenoir soit reparti bredouille dans les deux catégories où il était en nomination (meilleur album pop et meilleur album francophone), il compte certainement parmi les artistes qui retiendront le plus l'attention ce soir.

Le jeune chanteur le rappelle lui-même, il est assez rare de voir un album francophone nommé dans trois catégories aux Junos.

Chromeo, le groupe électro-funk montréalais, qui était nommé dans la catégorie meilleur album pop, est toujours en lice pour le prix du groupe de l'année.

En plus du duo québécois Loud et Coeur de pirate, le chanteur ontarien Bahamas et la jeune chanteuse bülow sont aussi invités à monter sur scène.

Shawn Mendes, l'artiste qui a reçu le plus de distinctions jusqu'à présent, ne pourra pas se produire devant le public des Junos puisqu'il est encore en tournée à travers l'Europe. Une performance préenregistrée du chanteur sera néanmoins diffusée

L'auteur-compositeur-interprète Jeremy Dutcher, dont l'album Wolastoqiyik Lintuwakonawa a été couronné meilleur album de musique autochtone, sera, le temps d'une prestation, accompagné sur scène du violoniste Blake Pouliot.

Le musicien est quant à lui finaliste dans la catégorie meilleur album classique de l'année (solo ou orchestre de chambre).

Le jeune pianiste québécois Charles Richard-Hamelin est également à surveiller dans cette catégorie. Depuis qu'il a été couronné au prestigieux concours Chopin de Varsovie, sa carrière a pris une véritable tournure internationale.

Outre ces nominations, le chanteur Corey Hart sera officiellement intronisé au Panthéon de la musique canadienne lors du Gala de ce soir.

Meilleur album au Canada Darlène de Hubert Lenoir

These Are The Days de Jann Arden

Shawn Mendes de Shawn Mendes

My Dear Melancholoy, de The Weenknd

Outsider de Three Days Grace

Groupe de l'année Arkells

Chromeo

Metric

The Sheepdogs

Three Days Grace

Révélation de l'année (artiste) bülow

grandson

Johnny Orlando

KILLY

Meghan Patrick