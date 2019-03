Un jeune de Saint-Fulgence utilise son art pour s’offrir un voyage en Espagne

David-Eduardo Carrillo-Gagnon n'est âgé que de 14 ans, mais il a développé au fil des ans un talent impressionnant pour le dessin, plus précisément dans le style des mangas, ces bandes dessinées japonaises très populaires.

Le jeune homme a décidé de mettre à profit ses talents afin d’amasser des fonds pour un futur voyage en Espagne. Au lieu de vendre le traditionnel chocolat, sa mère lui a donné cette idée.

Je trouvais que wow! Ses dessins s'en viennent de plus en plus beaux. Je trouvais qu'il avait du talent! , souligne sa mère Chantale Gagnon.

Voici quelques-unes de ses réalisations. Photo : Radio-Canada

Depuis, les commandes ne cessent de rentrer.

Il y a des gens qui nous contactent pour nous dire quels dessins ils aimeraient en particulier. Fait que là, après ça, nous, on les note et après, je les fais. On se donne un rendez-vous pour quand ils vont aller le chercher , explique le jeune artiste.

Déjà une quarantaine de dessins ont été commandés depuis décembre.

David-Eduardo Carrillo-Gagnon adore dessiner. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

Vendus à une dizaine de dollars, ses dessins lui permettront certainement d'absorber une partie du coût de son périple.

Mais c'est surtout une façon de parfaire son art.